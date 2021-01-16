بقيمة تقارب الـ89 مليون ريال.. 5 مشاريع جديدة للمياه والخدمات البيئية بالباحة

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ليصل إجمالي المشاريع الجاري تنفيذها إلى 33 مشروعًا بأكثر من مليار ريال

بدأ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة في توقيع وتنفيذ 5 مشاريع للمياه والخدمات البيئية (الصرف الصحي) بلغت قيمتها الإجمالية حوالى (88.653.859 ريالًا) لتصل المشاريع الجاري تنفيذها إلى (33 مشروعاً) يبلغ إجمالي قيمتها أكثر من (1.196.641.850 ريالًا)؛ مما سينعكس إيجابًا على استفادة جميع الأهالي من الخدمات المائية والبيئية في منطقة الباحة ومحافظاتها .

يأتي ذلك استمراراً لحرص واهتمام أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على تقديم وتوزيع الخدمات للمواطن في عموم المنطقة ومحافظاتها، ولما يوليه من دعم ومتابعة لاستمرار أعمال التنفيذ لجميع المشاريع التنموية بهدف الوصول إلى رضا المستفيد وبما يحقق نسب تغطية أعلى ورضا المستفيدين وزوار المنطقة.

وأوضح الأمير الدكتور حسام بن سعود: "تطلعاتنا وطموحاتنا مستمرة ولن تتوقف، ونهدف دائماً إلى متابعة سير أعمال جميع المشاريع على أن تحقق الجودة في التنفيذ وضمان وصول خدماتها للمواطن والمقيم؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مقدماً شكره لحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، ومؤكداً حرصهما الدائم على استمرار تقديم أفضل الخدمات الملائمة للمواطن والمقيم في عموم مملكتنا الغالية .

وأضاف الأمير حسام بن سعود لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي لحرصه واهتمامه بكل ما يخدم أهالي المنطقة من مشاريع بيئية ومائية وزراعية، مثمناً كل الجهود التي يبذلها فرع المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة من خلال ما يتم رصده من أعمال ميدانية في جميع محافظات المنطقة .