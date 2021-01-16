ضبط صاحب شركة لإدارة منظومة بث قنوات فضائية مشفرة في البساتين

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث المصنفات، القبض على صاحب شركة لقيامه بإدارة منظومة لبث القنوات المشفرة، وإعادة بثها لعملائه مقابل مبالغ مالية بالبساتين.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة لضبط المتعاملين في مجال جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، تمكنت من ضبط (صاحب ومالك شركة لتوزيع القنوات الفضائية المشفرة الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين) لقيامه بإدارة وتشغيل منظومة لبث القنوات المشفرة وإعادة بثها لعملائه مقابل مبالغ مالية، وبيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون.

وعثر بداخل الشركة المشار إليها على، 25 جهاز ريسيفر مختلفة الماركات مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، و23 كارت فك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، وجهاز لتجميع وتوزيع القنوات، وإعادة بثها للمشتركين، وجهاز مكبر لتقوية الإشارة، و 4 قطع LNP لاستقبال القنوات الفضائية) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.