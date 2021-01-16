الداخلية: تحرير4445 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 4445 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1555 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و196 مخالفة السير بدون تراخيص، و27 مخالفة موقف عشوائي، و28 مخالفات شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية، لضبط المخالفات المرورية.