"إستروكس وأفيون".. الداخلية تلاحق تجار المخدرات في 8 محافظات

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها بمديريات الأمن.

وأثمرت الجهود عن ضبط 30 طربة من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الأفيون، بحوزة شخص "له معلومات جنائية"، في محافظة دمياط، وضبط كمية مخدر الهيروين، و هاتف محمول، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض، بحوزة شخص "له معلومات جنائية" بمحافظة الدقهلية.

وفي مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط ( 20 طربة من مخدر الحشيش - 3 هاتف محمول – مبالغ مالية) بحوزة (ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية")، وضبط 45 طربة من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الأفيون، و3 هاتف محمول، بحوزة (ثلاثة أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") في مطروح.

وضبط كمية من مخدر البانجو، و50 قرص مخدر، وسلاح ناري، وهاتف محمول، بحوزة (شخص "له معلومات جنائية")، في محافظة السويس، و12 طربة من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، و3 هاتف محمول، بحوزة (ثلاثة أشخاص) في البحيرة.

وضبط (كمية من مخدر الإستروكس - مبلغ مالي) بحوزة شخص في القليوبية، كما ضبط (كمية من مخدر الحشيش – هاتف محمول – مبلغ مالي) بحوزة (شخص)، في منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتي أمن "الشرقية والإسماعيلية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.