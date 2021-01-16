إحالة نجار متهم بالتحرش بطفلة لمحكمة الجنايات في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، إحالة نجار إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لمحاكمته جنائيًا في اتهامه بالتحرش جنسيًا بطفلة داخل مسكنه.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من ربة منزل تتهم جارها "أ" 50 عامًا، نجار، مُقيم ببندر بلبيس، باستدراج ابنتها الطفلة "ر" 11 عامًا، والتحرش بها جنسيًا.

وتبين أن الطفلة تعيش رفقة والدتها بعد وفاة والدها، وأنها كانت في طريقها إلى منزل المتهم لشراء مخلل، فيما استغل المتهم عدم وجود زوجته بالمنزل واستدرج الصغيرة وتحرش بها جنسيًا، وتركها فور وصول زوجته بعدما هدد بإيذائها حال أفصحت عما حدث.

جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت عرض الطفلة المجني عليها على الطب الشرعي، قبل إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.