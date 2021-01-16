أخبار عاجلة

باكستان تسجل 1722 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس "كورونا" -
ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 -
حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس -
وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد -
الصحة العالمية: ضغوط شديدة على موارد المستشفيات في الأمريكتين بسبب كورونا -
أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إحالة نجار متهم بالتحرش بطفلة لمحكمة الجنايات في الشرقية

Print
إحالة نجار متهم بالتحرش بطفلة لمحكمة الجنايات في الشرقية إحالة نجار متهم بالتحرش بطفلة لمحكمة الجنايات في الشرقية

مصراوي Masrawy

11:37 ص السبت 16 يناير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، إحالة نجار إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لمحاكمته جنائيًا في اتهامه بالتحرش جنسيًا بطفلة داخل مسكنه.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من ربة منزل تتهم جارها "أ" 50 عامًا، نجار، مُقيم ببندر بلبيس، باستدراج ابنتها الطفلة "ر" 11 عامًا، والتحرش بها جنسيًا.

وتبين أن الطفلة تعيش رفقة والدتها بعد وفاة والدها، وأنها كانت في طريقها إلى منزل المتهم لشراء مخلل، فيما استغل المتهم عدم وجود زوجته بالمنزل واستدرج الصغيرة وتحرش بها جنسيًا، وتركها فور وصول زوجته بعدما هدد بإيذائها حال أفصحت عما حدث.

جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت عرض الطفلة المجني عليها على الطب الشرعي، قبل إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية