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بالصور.. تطبيق تجربة التعليم عن بُعد بالمدرسة اليابانية في كفر الشيخ

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بالصور.. تطبيق تجربة التعليم عن بُعد بالمدرسة اليابانية في كفر الشيخ بالصور.. تطبيق تجربة التعليم عن بُعد بالمدرسة اليابانية في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

10:57 ص السبت 16 يناير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلنت الدكتورة ولاء محمد الدري، مدير المدرسة المصرية اليابانية في إبشان ببيلا في كفر الشيخ، اليوم السبت، تطبيق تجربة التعليم عن بعد، لطلاب المدرسة في جميع المراحل التعليمية، في ظل الاحترازات الوقائية للحد من انتشار .

وأكدت مدير المدرسة المصرية اليابانية لـ"مصراوي"، أن تجربة التعليم عن بعد تكون عبر منصة "WinjiGo"، وجرى تطبيقها في 10 يناير الجاري، وأثبتت نجاحها بعدما أصبح التلاميذ أكثر فهمًا للتكنولوجيا.

وقالت "الدري" إن تلاميذ المدرسة استطاعوا عبر البث المباشر أن يتواصلوا مع معلميهم وأقرانهم في المدرسة.

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