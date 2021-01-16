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حفل وطائرة ومنتجع وعفو.. ما خطة "" يوم تنصيب "بايدن"؟!

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حفل وطائرة ومنتجع وعفو.. ما خطة "ترامب" يوم تنصيب "بايدن"؟! حفل وطائرة ومنتجع وعفو.. ما خطة "" يوم تنصيب "بايدن"؟!
فيما يحاول بعض مستشاريه إقناعه باستضافة الرئيس قبل الموعد

حفل وطائرة ومنتجع وعفو.. ما خطة

أجرى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ، تعديلًا على جدوله يوم تنصيب خلفه جو بايدن، المقرر الأربعاء.

وقال مصدران مطلعان: إن ترامب يخطط الآن لمغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب بايدن، وذلك بدلًا من خطته الأصلية بالمغادرة يوم الثلاثاء.

وذكر المصدران أن ترامب الذي أكد أنه لن يحضر حفل التنصيب، يستعد لإقامة مراسم وداع في قاعدة أندروز خارج واشنطن، حيث مقر الطائرة الرئاسية.

ولم يتّضح بعد ما إذا كان ترامب سيلقي كلمة يوم الأربعاء.

وقال المصدران لـ"رويترز": إن "ترامب" سيطير بعد ذلك إلى منتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ومن المتوقّع أن يكون "ترامب" في فلوريدا بحلول موعد مراسم تنصيب بايدن المقررة في منتصف نهار الأربعاء.

ويخطط مجموعة من مساعدي "ترامب" للعمل معه في بالم بيتش، في ظلّ سعي قطب العقارات السابق إلى استعادة مكانته داخل الحزب الجمهوري.

وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية: إن بعض المستشارين يحاولون إقناع ترامب باستضافة بايدن في البيت الأبيض قبل يوم التنصيب، لكنه أشار إلى أنه لا توجد أي بادرة عن رغبة ترامب في ذلك.

وقالت مصادر إن "ترامب" الذي أصبح الرئيس الأميركي الوحيد الذي يواجه المساءلة في الكونغرس مرتين، يخطط لإصدار المزيد من قرارات العفو قبل رحيله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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