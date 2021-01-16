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أبرزها 7 أطنان أسماك مُجمدة.. شرطة تضبط 1255 قضية متنوعة

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أبرزها 7 أطنان أسماك مُجمدة.. شرطة التموين تضبط 1255 قضية متنوعة أبرزها 7 أطنان أسماك مُجمدة.. شرطة تضبط 1255 قضية متنوعة

مصراوي Masrawy

11:16 ص السبت 16 يناير 2021

كتب- علاء عمران وسامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1255 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (7 طن "أسماك مُجمدة مستوردة") بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة كفرالشيخ .

وضبط (2,64 طن "أسماك – كبدة مُجمدة") بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية .

كما تم ضبط (مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة) لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار وقُدرت بمبلغ (160369 جنيه) طبقاً لتقرير الجهات المعنية.

ضبط (12 طن "أسمدة زراعية") خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعي محظور تداولها قدرت بــ (42000 جنيه) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة البحيرة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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