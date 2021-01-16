لجان لتطوير القرى الأكثر احتياجًا في القليوبية- صور

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، بدء عمل قوافل ولجان تحديد ودراسة احتياجات القرى ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة، والتي تشمل 36 قرية، و148 عزبة بمركز شبين القناطر.

وأجرت القوافل، معاينة لقرى مركز شبين القناطر، تحت إشراف اللواء هشام خشبة سكرتير عام المحافظة، ورئيس اللجنة التنفيذية، والمكونة من الدكتورة أماني محمد إبراهيم مدير مشروعات المحافظة، عراقي صابر، وأحمد سعيد مكتب سكرتير عام محافظة القليوبية، وعبدالمنعم محمود، ورضا صابر الإدارة العامة للمتابعة، وولاء صلاح مدير مكتب التواصل المجتمعي، وفريق العلاقات العامة بالمحافظة، وابتهال المنياوي، ونبوية إبراهيم مركز معلومات دعم القرار بالمحافظة.

وقالت الدكتورة أماني إبراهيم مدير مشروعات المحافظة، إن خلال عمل القوافل جرى مقابلة الأهالي للوقوف على متطلباتهم، ومعاينة كافة المنشآت الحكومية بدائرة الوحدة على الطبيعة بمختلف قطاعات الخدمات الصحة والتعليم، والزراعة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والأحوال المدنية، والبريد، والشئون الاجتماعية.