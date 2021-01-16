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"السكك الحديدية" تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

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"السكك الحديدية" تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم "السكك الحديدية" تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

مصراوي Masrawy

11:06 ص السبت 16 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قالت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها اليوم السبت، إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن تأخيرات في خطوطها بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات، بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

وتأتي مواقع التهديات والتأخيرات كما يلي:

أولاً: خط القاهرة/ الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة/ السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات، كالآتي:

- القاهرة/ أسيوط مدة ٤٠ دقيقة

- أسيوط/ أسوان مدة ٢٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها/ بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا/ المنصورة/ دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة: خط

خامسًا: خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

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مصراوي Masrawy

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