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بينها الرقابة الإدارية.. 4 جهات مسؤولة عن الإشراف والرقابة على أعمال البناء

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بينها الرقابة الإدارية.. 4 جهات مسؤولة عن الإشراف والرقابة على أعمال البناء بينها الرقابة الإدارية.. 4 جهات مسؤولة عن الإشراف والرقابة على أعمال البناء

مصراوي Masrawy

11:05 ص السبت 16 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

وافقت على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، خلال اجتماعها بتاريخ 28 ديسمبر الماضي.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

وحددت ضوابط البناء الجديدة 4 جهات رئيسية للإشراف والرقابة على أعمال البناء على النحو التالي:

1- هيئة الرقابة الإدارية.

2- الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

3- جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.

4- قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

وقال الدكتور عاصم الجزار: إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية أوجبت الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، كما أوجبت الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.

كما تنص الضوابط على الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، وكذا الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، والالتزام أيضا بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة المُعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

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