البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كاتدرائية جديدة بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

مصراوي

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، قداس تدشين كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بمشاركة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، المشرف على الدير، وعدد من الأساقفة؛ منهم الأنبا متاؤس والأنبا ديمتريوس والأنبا صليب والأنبا ماركوس والأنبا دانيال والأنبا بيجول والأنبا ثاؤفيلوس، بالإضافة إلى رهبان الدير.

وبدأت في ساعة مبكرة من صباح اليوم صلوات تدشين كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري التي تم إنشاؤها بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة.

وتم تدشين المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري، بينما حمل المذبح البحري اسم الشهيد مارمينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا باخوميوس وتلميذه القديس تادرس.

وتعد زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني إلى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، ثاني زيارة لقداسته إلى الدير؛ كانت الزيارة الأولى قد جرت يوم ١٩ فبراير من عام ٢٠١٨، وكانت أيضًا بغرض التدشين، حيث دشَّن قداسته وقتها الكنيسة الأثرية وكنيسة الآباء الرهبان والتي تحمل اسم المقارات القديسين الثلاثة.

​