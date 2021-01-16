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اليابان: نسعى للحصول على لقاح "فايزر" في منتصف فبراير المقبل

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اليابان: نسعى للحصول على لقاح "فايزر" في منتصف فبراير المقبل اليابان: نسعى للحصول على لقاح "فايزر" في منتصف فبراير المقبل

مصراوي Masrawy

10:40 ص السبت 16 يناير 2021

طوكيو- أ ش أ:

أعرب وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا، عن أمله في أن تتم الموافقة على حصول بلاده على لقاح شركة "فايزر" الأمريكية المضاد لفيروس كورونا في منتصف فبراير المقبل، وذلك في إطار عملية متسارعة خاصة بالحصول على لقاح الفيروس.

وأضاف تامورا في مقابلة أجراها في طوكيو، ونقلتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني، السبت: "نحن بحاجة للقيام بذلك في أسرع وقت ممكن.. إذا سارت الأمور على ما يرام، أود أن أرى موافقة حصول التطعيم في منتصف فبراير تقريبا".

تأتي تصريحات تامورا عقب تأكيد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا على أن تستعد لبدء برنامج التطعيم في أواخر فبراير المقبل، وأن الحكومات المحلية في اليابان تستعد لإقامة مراكز التطعيم.

ومن المقرر أن تبدأ اليابان عملية التطعيم بعد حوالي شهرين من بعض الدول الغربية بسبب مطالبتها بإجراء تجارب إضافية على اليابانيين.

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