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اندلاع حريق في فندق بتنزانيا أغلب نزلائه سياح روس

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اندلاع حريق في فندق بتنزانيا أغلب نزلائه سياح روس اندلاع حريق في فندق بتنزانيا أغلب نزلائه سياح روس

مصراوي Masrawy

10:39 ص السبت 16 يناير 2021

وكالات:

اندلعت النيران في فندق Blue Bahari، بمدينة بواني مشانجاني في أرخبيل زنجبار التابع لجمهورية تنزانيا، حسبما نقلت اليوم .

وقع الحريق، في هذا الفندق الذي يقطنه بعض السائحين الروس، في وسط الليل. في البداية اندلعت النيران، في بناية مجاورة، ومن ثم انتقلت عبر السطح إلى الفندق، الذي احترق بالكامل خلال أقل من نصف ساعة.

وذكرت السلطات المحلية، أن الخسائر كانت مادية فقط، ولم تقع أية إصابات نتيجة الحادث.

وقال أحد السائحين الروس، لموقع Life: "كنت أول من لاحظ الحريق. وعلى الفور باشرت بإيقاظ كل النائمين". تم إجلاء جميع النزلاء على عجل، ولم يتمكن البعض منهم أخذ أمتعته الشخصية من الغرف.

وأضاف السائح، أنه تم نقل جميع النزلاء، إلى فنادق أخرى في المدينة.

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