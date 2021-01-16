ضبط 3 أطنان دواجن ولحوم مجهولة المصدر بالشرقية- صور

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، بإشراف الدكتور بركات محمد علي، مدير المديرية، بالتنسيق مع إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، حملة على الثلاجات ومحال الجزارة بمدينتي العاشر من رمضان والإبراهيمية.

أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر مخالفة لثلاجة حفظ لحوم واثنين من محلات الجزارة؛ لإدارة الثلاجة بدون تراخيص، وتبين تقطيع دجاج ولحم مجهول المصدر وإعادة تعبئته بعلامة تجارية أخرى.

جرى ضبط 782 كيلو دجاج وأجزاء دجاج، بالإضافة إلى طن و657 لحوم مُجمدة ومفرومة، و618 كيلو كبدة، جميعها مجهولة المصدر، فضلًا عن 39 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وسحب عينات من المضبوطات لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.