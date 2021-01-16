أخبار عاجلة

باكستان تسجل 1722 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس "كورونا" -
ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 -
حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس -
وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد -
الصحة العالمية: ضغوط شديدة على موارد المستشفيات في الأمريكتين بسبب كورونا -
أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رياح وأمطار 3 أيام.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 72 ساعة

Print
رياح وأمطار 3 أيام.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 72 ساعة رياح وأمطار 3 أيام.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 72 ساعة

مصراوي Masrawy

10:46 ص السبت 16 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة التغيرات في الأحوال الجوية التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي مستمرة حتى منتصف الأسبوع الجاري.

وأضاف الخبراء، أن الشبورة المائية الكثيفة اختفت تماما بعدما شهدنا نشاطا للرياح، والذي يستمر اليوم السبت وحتى منتصف الأسبوع، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والطرق الصحراوية يقل معها الرؤية الأفقية على الطرق.

وتابع الخبراء: تستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق".

وأكد الخبراء أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 20 -11، السواحل الشمالية 20- 12، جنوب سيناء 22 -15، شمال الصعيد 20 -8،جنوب الصعيد 21 -9.

وحذر الخبراء من الانخداع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، حيث يميل الطقس إلى الدفء، لكن خلال ساعات الليل ومع غروب الشمس يكون الطقس بارد إلى شديد البودة، ولا يجب تخفيف الملابس، ولابد من الاحتفاظ بالملابس الشتوية الثقبلة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية