القوى العاملة: تعيين 599 شابا وغلق 17 منشأة مخالفة بدمياط

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، 599 شاباً منهم 9 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 990 شاباً، فضلا عن توفير 26 فرصة عمل، كما تم استخراج 305 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الوزير، إن المديرية صرفت منحا للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، بلغت 13 ألفاً و655 جنيها لـ 19 عاملاً من المسجلين بالمنظومة، كما يجري تجهيز منحة المولد النبوي الشريف لصرفها لتلك الفئة.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي بالتفتيش على 137 منشأة، وإعادة التفتيش على 93 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 63 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 17 مذكرة غلق إداري، فضلاً عن تلقي 22 شكوى وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منهم، وشكوتين منهم مستوفاة، و6 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفي مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 218 منشأة والإعادة على 44 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 34 محضراً، وتم تلقي 14 شكوى عمالية، تم تسوية شكوتين ودياً، وتحويل 7 منها للقضاء، وتبقت 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، كما تم عقد 4 ندوات توعية للعمال وأصحاب العمل.

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