سماء غائمة وسحب ممطرة.. تعرف على توقعات الأرصاد لأجواء السبت

★ ★ ★ ★ ★

تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عدة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم بمشيئة الله تعالى؛ سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق شمال ووسط وشرق المملكة.

كما توقع المركز تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وعن حالة الرياح في البحر الأحمر قال: الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة وارتفاع الموج متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

وفي الخليج العربي الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.الأرصاد حالة الطقس