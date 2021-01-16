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واتساب: التطبيق الإلكتروني يمدد المهلة المخصصة للموافقة على الشروط الجديدة

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واتساب: التطبيق الإلكتروني يمدد المهلة المخصصة للموافقة على الشروط الجديدة واتساب: التطبيق الإلكتروني يمدد المهلة المخصصة للموافقة على الشروط الجديدة

مصراوي Masrawy

10:02 ص السبت 16 يناير 2021

لندن- (بي بي سي):

مدد تطبيق واتساب الموعد النهائي الذي يجب بحلوله أن يوافق مستخدموه البالغ عددهم مليارا مستخدم، على البنود والشروط الجديدة الخاصة باستخدامه أو التوقف عن استخدام الخدمة.

وكان الموعد النهائي الأصلي هو 8 فبراير، ولكن أمام المستخدمين الآن حتى 15 مايو لاتخاذ القرار المناسب لهم.

وانتُقدت الشركة لإرسالها الإشعار الذي يبدو أنه يشير إلى تغييرات على البيانات التي ستشاركها مع شركتها الأم فايسبوك.

وقالت إنه كان هناك "ارتباك" بشأن رسالتها.

ومنذ ظهور الإعلان والإشعارات عبر منصتها، قام ملايين الأشخاص حول العالم بتحميل تطبيقات مراسلة بديلة مشفرة مثل "سيجنال" و"تيليجرام".

وفي مدونة، قال واتساب إن الرسائل الشخصية كانت دائما مشفرة وستظل خاصة. وأضاف أن ممارسته لمشاركة بعض بيانات المستخدم مع فايسبوك ليست جديدة ولن تتوسع.

وقالت الشركة: "يتضمن التحديث خيارات جديدة سيتعين على الأشخاص إرسال رسائل إلى شركة على واتساب، ويوفر مزيدا من الشفافية حول كيفية جمع البيانات واستخدامها".

وفي منشور سابق للأسئلة الشائعة، أوضح واتساب أن البيانات التي يشاركها بالفعل مع شركات فايسبوك الأخرى تشمل:

·رقم الهاتف والمعلومات الأخرى المقدمة عند التسجيل (مثل الاسم)

·معلومات حول هاتفك، بما في ذلك الماركة والموديل وشركة الهاتف المحمول

·عنوان "آي بي" الخاص بك، والذي يشير إلى موقع اتصالك بالإنترنت

·أي مدفوعات ومعاملات مالية تتم عبر واتساب

لكن هذا لا ينطبق في أوروبا والمملكة المتحدة، حيث توجد قوانين خصوصية مختلفة.مدد تطبيق واتساب الموعد النهائي الذي يجب بحلوله أن يوافق مستخدموه البالغ عددهم مليارا مستخدم، على البنود والشروط الجديدة الخاصة باستخدام أو التوقف عن استخدام الخدمة.

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