زراعة القليوبية: 1850 مستفيدًا من مشروع البتلو بالمحافظة

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية الزراعة بالقليوبية، اليوم السبت، وصول إجمالي القروض التي جرى منحها للمنتفعين من مشروع إحياء البتلو إلى 250 مليون و722 ألف جنيه، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع 1850 مربي، بإجمالي 13200 رأس (أبقار- جاموس)، بالإضافة إلى وجود 181 مزرعة إنتاج حيواني تسمين وألبان على مستوى المحافظة.

وقال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، اليوم، إن مشروع إحياء البتلو يستهدف منح صغار المربين وشباب الخريجين قروضًا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية بفائدة بسيطة متناقصة لتوفير فرص عمل كبيرة، وتنمية الثروة الحيوانية، وتخفيض أسعار اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيواني.

وأوضح "زايد"، أنه يجري صرف القروض بفائدة لا تزيد على 5% من فروع البنك الزراعي المصري بالمحافظة.