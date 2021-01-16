مصرع طفلة دهسًا أسفل عجلات عربة كارو في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت طفلة مصرعها، اليوم السبت، إثر اصطدام عربة كارو بها، بمركز المنشاة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة، إشارة من المستشفى المركزي، بوصول الطفلة "قمر. ش" 3 أعوام وتقيم بناحية الكوامل قبلي دائرة المركز جثة هامدة.

وأفادت والدتها "سعاد. ع" 20 عامًا ربة منزل أنه أثناء استقلال ابنتها المذكورة عربة كارو رفقة عمها "محمد. ص" 22 عامًا سائق بذات الناحية اختل توازنها وسقطت أسفل عجلات العربة ما نتج عنه وفاتها، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.