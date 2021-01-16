ضبط متهم بسرقة دراجة نارية تحت تهديد السلاح في سوهاج

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت مباحث سوهاج، اليوم السبت، متهمًا بالسطو المسلح على قائد دراجة نارية "توك توك" والاستيلاء على المركبة من قائدها بالإكراه بمدينة جهينة في محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة بلاغًا من "عبده. أ" 15 عامًا سائق توك توك ويقيم بندر المراغة دائرة مركز المراغة، بأنه أثناء قيادته التوك توك الخاص به بناحية عنيبس دائرة المركز، استوقفه شخص مجهول، وهدده بسلاح ناري، واستولى منه على المركبة.

وتبين من خلال التحريات التي قادها الرائد محمد جاد الله، رئيس وحدة مباحث جهينة، أن وراء إرتكاب الواقعة "صدام. ا" 26 عامًا عاطل.

جرى ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش" وطلقتين من ذات العيار والتوك توك المُبلغ بسرقته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

جرى التحفظ على المركبة والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.