أخبار عاجلة

باكستان تسجل 1722 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس "كورونا" -
ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 -
حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس -
وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد -
الصحة العالمية: ضغوط شديدة على موارد المستشفيات في الأمريكتين بسبب كورونا -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

تونس تبحث التزود بلقاح "سبوتنيك-في" الروسي

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في القصرين وسط احتجاجات عمّت تونس

اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في القصرين وسط احتجاجات عمّت تونس

الصين.. عمال عالقون تحت أنقاض منجم منذ 9 أيام يبعثون برسالة أمل

الصين.. عمال عالقون تحت أنقاض منجم منذ 9 أيام يبعثون برسالة أمل

انتشال حوت نافق بحجم شاحنة من البحر في الكويت

انتشال حوت نافق بحجم شاحنة من البحر في الكويت

تنصيب بايدن.. الأمن يحاصر واشنطن

تنصيب بايدن.. الأمن يحاصر واشنطن

شبكة عيون الإخبارية