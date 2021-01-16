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زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب غواتيمالا

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زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب غواتيمالا زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب غواتيمالا
لم ترد معلومات عن ضحايا بشرية أو أضرار مادية

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب غواتيمالا

ضرب زلزال بلغت قوته 6,1 درجات على مقياس ريختر أمس جنوب ووسط غواتيمالا.

وأفاد المعهد الوطني للزلازل في غواتيمالا أن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 10,10 بالتوقيت المحلي (16,10 ت غ) حدد في المحيط الهادئ على بعد 100 كيلومتر عن الساحل وعلى عمق عشرة كيلومترات.

من جهته أكد المتحدث باسم هيئة الدفاع المدني في غواتيمالا ديفيد دي ليون أن سكان الساحل الجنوبي لغواتيمالا والمنطقة الوسطى شعروا بالزلزال.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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