ألمانيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

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مصراوي Masrawy

برلين- (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 18 ألفا و678 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وسجل المعهد 980 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في غضون الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد يومي للوفيات بكورونا أول أمس الخميس بواقع 1244 حالة.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 كانون أول/ديسمبر، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و19 ألفا و636 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 45 ألفا و974 حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و657 ألفا و900 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم السبت 2ر139 إصابة. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 99ر0، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 99 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.