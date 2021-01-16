أخبار عاجلة

ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 -
حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس -
وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد -
الصحة العالمية: ضغوط شديدة على موارد المستشفيات في الأمريكتين بسبب كورونا -
أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"الأوروبية للأدوية": قراصنة يستهدفون وثائق خاصة بلقاحات "كورونا"

Print
"الأوروبية للأدوية": قراصنة يستهدفون وثائق خاصة بلقاحات "كورونا" "الأوروبية للأدوية": قراصنة يستهدفون وثائق خاصة بلقاحات "كورونا"

مصراوي Masrawy

08:20 ص السبت 16 يناير 2021

امستردام- (أ ش أ):
ذكرت الوكالة الأوروبية للأدوية، أن هناك قراصنة إلكترونيين سرقوا وثائق خاصة بها وقاموا بالتلاعب بمحتوياتها ونشروها على الإنترنت لضرب ثقة الناس في اللقاحات ضد فيروس "كورونا".

وأضافت الوكالة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /السبت/ - أنه من بين تلك الوثائق رسائل بريد إلكتروني داخلية تعود إلى نوفمبر الماضي حول مسار تقييم اللقاحات.. موضحة أن بعض تلك الرسائل تلاعب بها المُنفّذون (القراصنة) قبل نشرها لتقويض الثقة في اللقاحات.

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية قد أعلنت في ديسمبر الماضي تعرضها لهجوم إلكتروني خوّل لمنفذيه النفاذ بشكل غير قانوني إلى معلومات حول لقاحي (فايزر-بيونتيك) و(موديرنا).

وأظهرت التحقيقات الجارية أن "بعض الوثائق المرتبطة بالعلاجات واللقاحات ضد (كوفيد - 19) التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني سربت على الإنترنت".​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية