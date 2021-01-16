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جوتيريش يدعو إلى التضامن الدولي لتوفير لقاحات كورونا لجميع الدول

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جوتيريش يدعو إلى التضامن الدولي لتوفير لقاحات كورونا لجميع الدول جوتيريش يدعو إلى التضامن الدولي لتوفير لقاحات كورونا لجميع الدول

مصراوي Masrawy

07:59 ص السبت 16 يناير 2021

نيويورك- (د ب أ):
حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش العالم على إحياء "العلامة الفارقة المفجعة للقلب" المتمثلة في وفاة مليوني شخص بسبب من خلال العمل بتضامن دولي أكبر لضمان توفر اللقاحات وبأسعار معقولة في جميع الدول.

وقال جوتيريش في رسالة يوم الجمعة إن الحكومات تتحمل مسؤولية حماية شعوبها.

وحذر من أن "العلم ينجح - لكن التضامن يفشل.. تصل اللقاحات إلى البلدان ذات الدخل المرتفع بسرعة، وأفقر دول العالم لم تحصل على شيء".

وأكد قال جوتيريش إن الاقتصادات الرائدة في العالم تتحمل مسؤولية خاصة لدعم برنامج "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية لشراء وتوصيل لقاحات فيروس كورونا لأشد الناس فقراً في العالم.

كما حث الدول الغنية على تبادل الجرعات الزائدة من اللقاحات "من أجل المساعدة في تطعيم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم على أساس عاجل ولحماية النظم الصحية من الانهيار".

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مصراوي Masrawy

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