الصين تسجل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بكين- (د ب أ):

سجلت الصين اليوم السبت 130 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) دون تسجيل وفيات.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن 90 من تلك الحالات المؤكدة كانت في مقاطعة خبي المتاخمة لبكين، التي شهدت أكبر تفش للفيروس في البلاد.

وأوضحت اللجنة أن تم تسجيل 23 حالة أخرى في مقاطعة هيلونججيانج في شمال شرقي البلاد.

وتم تسجيل 15 إصابة بين وافدين من الخارج.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 88118 حالة إصابة مؤكدة، بينما استقر عدد الوفيات عند 4635 حالة وفاة، وفقا للجنة الصحة الوطنية.​