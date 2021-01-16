إنقاذ قطة عالقة أعلى سطح عمارة سكنية ببني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

نجحت قوات الحماية المدنية ببني سويف، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في إنقاذ قطة بعد احتباسها أعلى سطح عمارة سكنية لمدة 10 أيام بدون طعام أو شراب.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارا يفيد تلقى الحماية المدنية بلاغا من ربة منزل، بوجود قطة عالقة أعلى سطح عمارة سكنية منذ عدة أيام دون تناول طعام أو شراب.

وعلى الفور توجه فريق من قوات الحماية المدنية، واستطاعوا إنقاذ القطة، وسط حالة من الفرحة من جانب المواطنين بالمنطقة للعمل الإنساني الذي قامت به قوات الشرطة.​