أخبار عاجلة

ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 -
حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس -
وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد -
الصحة العالمية: ضغوط شديدة على موارد المستشفيات في الأمريكتين بسبب كورونا -
أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

كوريا الجنوبية: تسجيل 580 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

Print
كوريا الجنوبية: تسجيل 580 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة كوريا الجنوبية: تسجيل 580 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة

مصراوي Masrawy

05:59 ص السبت 16 يناير 2021

سول- (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وسط تباطؤ وتيرة الموجة الثالثة للفيروس.

وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم السبت أن البلاد رصدت 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى منتصف ليل يوم أمس مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 71820 إصابة.

ويمثل هذا العدد زيادة قدرها 67 إصابة بالمقارنة بـ 513 إصابة سجلت يوم أمس، ليبلغ المعدل اليومي في حدود 500 إصابة لليوم الخامس على التوالي، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ومن بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 547 إصابة لانتقال العدوى محليا و33 إصابة وافدة من الخارج.

وأخذ عدد المصابين الجدد على التراجع بعد أن وصل إلى ذروته يوم 25 من الشهر الماضي بـ 1240 إصابة، وسط الموجة الثالثة من تفشي (كوفيد-19) والتي ظهرت بصورة ملحوظة منذ منتصف نوفمبر من العام الماضي في البلاد.

كما سجلت كوريا الجنوبية 19 وفاة جديدة بكوفيد-19 ليبلغ إجمالي الوفيات من المرض 1236 وفاة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية