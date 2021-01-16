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اليوم.. للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

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اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب اليوم.. للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

مصراوي Masrawy

04:00 ص السبت 16 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 64 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 8 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها اليوم، بمعدل 48 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، بيروت، جدة، المدينة المنورة، بغداد، أكرا، تونس، الرياض، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، دبي، لندن، الدمام، موسكو، باريس، ميلانو، مدريد، اسطنبول، بروكسل، جنيف، كوبنهاجن، امستردام، ميونيخ، نيويورك، أثينا، البحرين، فيينا، فرانكفورت، أربيل، برلين، الخرطوم، عمّان، الشارقة، أديس أبابا، القصيم)، و12 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات حوالي 8 آلاف راكب.

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