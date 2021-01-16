أخبار عاجلة

ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 -
حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس -
وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد -
الصحة العالمية: ضغوط شديدة على موارد المستشفيات في الأمريكتين بسبب كورونا -
أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا

Print
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا

مصراوي Masrawy

02:35 ص السبت 16 يناير 2021

برشلونة- (د ب أ):
تم إرجاء الانتخابات البرلمانية في إقليم كاتالونيا الإسباني المضطرب لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة .

أعلنت الإقليمية في برشلونة أنه تمت الموافقة على مرسوم إرجاء التصويت في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الجمعة.

وتكتسب الانتخابات أهمية بسبب الصراع المستمر حول رغبة الإقليم في الاستقلال عن إسبانيا.

ولا يزال العديد من السياسيين والنشطاء في السجن بعد الاستفتاء غير القانوني الذي أجراه الانفصاليون في أول أكتوبر 2017. وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تصل إلى 13 عامًا. وفر آخرون إلى المنفى.

ولا يزال الانفصاليون في السلطة في الإقليم. وتحكم أحزاب تدعو إلى الانفصال عن إسبانيا بحكومة أقلية منذ انتخابات ديسمبر 2017.

ودعا البرلمان لإجراء انتخابات جديدة بعد أن أقال القضاء رئيس الإقليم الانفصالي كيم تورا بتهمة العصيان في سبتمبر الماضي.

ودعا تورا سكان كتالونيا إلى تحويل التصويت إلى "استفتاء عام" حول إنشاء دولة كاتالونية مستقلة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية