الكنائس تستعد لعيد الغطاس.. تعرف على طريقة حضور القداسات بالإيبارشيات

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مصراوي Masrawy

تواصل إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إقامة القداسات بالحجز المسبق، فيما تستمر كنائس القاهرة والإسكندرية وقف القداسات واقتصارها على الكهنة وخمسة شمامسة، مع حلول عيد الغطاس 19 يناير الجاري.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وفي ظل استمرار تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد بالقاهرة والإسكندرية، تقرر إقامة قداس عيد الغطاس أسوة بقداس عيد الميلاد، بمشاركة كهنة الكنيسة وعدد لا يزيد عن 20 شخصًا.

وقررت الكنيسة أن يقام قداس واحد فقط أسبوعيًّا ويقتصر على كهنة كل كنيسة بمشاركة ما لا يزيد عن 5 شمامسة، مع استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة والخدمات، فيما تقام تقام صلوات الأكاليل (بعد عيد الميلاد) بكاهن واحد وشماس واحد وما لا يزيد عن 20 شخصًا من أسرتي العروسين، مع إقامة صلوات الجناز بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل ويفضل أن يكون ذلك في كنائس المدافن.

من جانبه، قرر الأنبا سارافيم، أسقف الإسماعيلية، إقامة قداس عيد الغطاس بمشاركة الكهنة والشمامسة فقط، مع عدم حضور الشعب، بشرط ارتداء الشمامسة زيهم الخاص بهم، مع وقوفهم في كل أرجاء الكنيسة، مراعين التباعج المكاني، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت إيبارشية سوهاج للأقباط الأرثوذكس، تفاصيل الخدمة والقداسات بكنائس الإيبارشية، مؤكدة إقامة القداسات بكل كنائس الإيبارشية لجميع أفراد الشعب بنظام الحجز المسبق، بالإضافة إلى إقامة قداسين الأحد والجمعة، وقداس واحد باقي أيام الأسبوع.

فيما أعلنت مطرانية ملوي للأقباط الأرثوذكس؛ تفاصيل القداسات الإلهية، عقب انتهاء عيد الميلاد المجيد، مؤكدة التزام جميع كنائس الإيبارشية بالإغلاق التام أمام الأنشطة الصباحية والخدمات وخدمة مدارس الأحد حتى 31 يناير.

وأضافت الإيبارشية في بيان لها: "تقتصر القداسات الإلهية بكنائس الإيبارشية على كاهن واحد و3 شمامسة؛ دون حضور شعبي على أن يتم بث القداسات والعشيات عبر صفحة الإيبارشية".

وأعلن الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، عن أن يستمر حضور القداسات بنسبة 25% من مساحة الكنيسة بالحجز المسبق، مضيفًا: "تقتصر المعموديات على عدد محدود من أسرة المعمد".