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٦١ إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا في أسبوع بالوادي الجديد

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٦١ إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا في أسبوع بالوادي الجديد ٦١ إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا في أسبوع بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

12:22 ص السبت 16 يناير 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، تسجيل ٦١ إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفترة من 9 وحتى ١٥ يناير الجاري، بواقع ٣٦ حالة بالخارجة، و١٨ حالة بالداخلة، و٤ حالات بالفرافرة، وحالتين ببلاط وحالة بباريس، ليصل إجمالي الحالات إلى ١١٣ حالة إصابة منذ بداية يناير الجاري، بالإضافة إلى حالتي وفاة، ليصل إجمالي حالات الوفاة لـ ٧ حالات، هذا فيما جرى تسجيل ٣ حالات إصابة أقل من ٢٠ عامًا خلال هذا الأسبوع.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تكثيف عمل لجان المرور اليومية على المستشفيات لتقييم ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر الأدوية ورصيد أسطوانات الأكسجين والذي جرى دعمه باحتياطي يكفي ١٥ يومًا وكفاءة شبكات الغاز على مستوى المحافظة ورفع تقارير يومية بالموقف للجنة الأزمة الرئيسية.

وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى الإعداد لبدء تفعيل مبادرة العزل المنزلي التي أطلقتها وزارة الصحة لمتابعة حالات العزل المنزلي من خلال ٢٥ فريقًا طبيًا مدرب على مستوى المحافظة، محذرًا من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، وسيجري التعامل بحسم مع المخالفين.

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