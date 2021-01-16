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بريطانيا تحظر دخول المسافرين القادمين إليها من دول الحظر قبل مرور 10 أيام

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بريطانيا تحظر دخول المسافرين القادمين إليها من دول الحظر قبل مرور 10 أيام بريطانيا تحظر دخول المسافرين القادمين إليها من دول الحظر قبل مرور 10 أيام

مصراوي Masrawy

12:13 ص السبت 16 يناير 2021

أعلنت المملكة المتحدة أنه لا يمكن للمسافرين القادمين إليها من دخول البلاد في غضون 10 أيام من مغادرتهم دول أمريكا الجنوبية، وبنما والبرتغال والرأس الأخضر وذلك بموجب قيود جديدة على السفر بسبب المستجد (كوفيد 19)، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.
ونقلت بلومبرج عن جيمي ديفيز المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون القول في مكالمة مع الصحفيين اليوم الجمعة:" اعتبارا من الساعة الرابعة من صباح هذا اليوم ، لن يسمح بدخول المملكة للمسافرين الذين كانوا في أو سافروا من خلال قائمة بلدان ، الأرجنتين والبرازيل وبوليفيا وتشيلي والرأس الأخضر وكولومبيا والإكوادور، قبل 10 أيام من دخولهم البلاد".
وكان إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة قد وصل إلى 27ر3 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0730 من صباح اليوم الجمعة بتوقيت لندن، بحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 86163 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 7580 شخصا من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

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