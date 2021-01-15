أخبار عاجلة

حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس -
وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد -
الصحة العالمية: ضغوط شديدة على موارد المستشفيات في الأمريكتين بسبب كورونا -
أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عدسة "سبق" توثق مناظر خلابة بوادي "كيد الخلا" ببني مالك

Print
تجري فيه المياه العذبة وتكسوه الخضرة

عدسة

تصوير: ماجد عسيري

يمتاز وادي "كيد الخلا" في مركز بني مالك التابعة لمحافظة ميسان جنوبي الطائف، بجماله الأخّاذ وجريان المياه العذبة وتكسوه الخضرة ويتسم بغزارة الأمطار وجمال المكان.

وثقت "سبق" يوم أمس وادي "كيد الخلا" بمركز بني مالك الذي يعد من الأودية التي تتسم بغزارة مياه الأمطار، والمياه العذبة، وتكسو الأعشاب والأشجار الخضراء المكان وسط جريان المياه وصوت خريرها يضيف جوًا ساحرًا يزيد من روعة المكان وجماله.

عدسة

عدسة

عدسة

عدسة

الطائف ميسان وادي كيد الخلا محافظة ميسان بني مالك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاحنات ومروحيات تحاصر منتجع "ترامب".. إجراءات أمنية تضع جيرانه في ورطة

شاحنات ومروحيات تحاصر منتجع "ترامب".. إجراءات أمنية تضع جيرانه في ورطة

"الأرصاد" تنبّه الجوف وتبوك والشمالية: أمطار وضباب وتساقط ثلوج وصقيع

"الأرصاد" تنبّه الجوف وتبوك والشمالية: أمطار وضباب وتساقط ثلوج وصقيع

الهلال: سلمان الفرج قائدًا للفريق حتى 2025

الهلال: سلمان الفرج قائدًا للفريق حتى 2025

ملك التوقعات يفجِّرها: هكذا يطلب مني بعض لاعبي الأندية التأثير النفسي على المنافسين

ملك التوقعات يفجِّرها: هكذا يطلب مني بعض لاعبي الأندية التأثير النفسي على المنافسين

شبكة عيون الإخبارية