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تعلن انطلاق التطعيم الجماعي ضد "كورونا" في الـ18 من يناير الجاري

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روسيا تعلن انطلاق التطعيم الجماعي ضد "كورونا" في الـ18 من يناير الجاري تعلن انطلاق التطعيم الجماعي ضد "كورونا" في الـ18 من يناير الجاري

مصراوي Masrawy

11:00 م الجمعة 15 يناير 2021

موسكو - (أ ش أ):
أعلنت نائب رئيس الروسية، تاتيانا جوليكوفا، أن حملة التطعيم الجماعي ضد المستجد ستنطلق في البلاد اعتبارا من الـ18 من يناير، بعد أن اقتصرت على الشرائح الأكثر عرضة للإصابة.
وأضافت جوليكوفا - في اجتماع مع كبار علماء الأوبئة والفيروسات حسبما نقلت قناة ( اليوم) اليوم الجمعة - "أعلن الرئيس فلاديمير بوتين بدء التطعيم الشامل في البلاد اعتبارا من الـ18 من يناير الجاري".
واليوم أفادت الأنباء بأن وزارة الدفاع الروسية باشرت تطعيم ذوي العسكريين، بعد أن اقتصر التطعيم على عاملي وزارة الدفاع.
يذكر أنه في 5 ديسمبر الماضي بدأت عملية التطعيم باللقاح ضد كورونا في روسيا وشملت في المقام الأول العاملين في القطاعين الطبي والتعليمي.

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مصراوي Masrawy

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