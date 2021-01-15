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رئيس الجهاز: طرح قطع أراضٍ سكنية متميزة وأكثر تميزًا بالصالحية الجديدة لأول مرة

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رئيس الجهاز: طرح قطع أراضٍ سكنية متميزة وأكثر تميزًا بالصالحية الجديدة لأول مرة رئيس الجهاز: طرح قطع أراضٍ سكنية متميزة وأكثر تميزًا بالصالحية الجديدة لأول مرة

مصراوي Masrawy

11:10 م الجمعة 15 يناير 2021

كتب- محمد عبد الناصر:
أعلن المهندس رمضان خيري، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، طرح 109 قطع أراضٍ سكنية متميزة وأكثر تميزاً للمرة الأولى بالمدينة، موضحاً أنه سيتم طرح 57 قطعة أرض سكنية مميزة وأكثر تميزًا بالمجاورة الـ6، و52 قطعة أرض بالمجاورة الـ9 بمساحات تتراوح بين 400: 600 م2.

وأكد رئيس الجهاز، في بيان له الجمعة، أن ذلك يأتي حرصًا من جهاز المدينة على الاستغلال الأمثل لقطع الأراضي الشاغرة وزيادة الكثافة السكانية بالمدينة وإضافة أنشطة جديدة لتتماشى مع الخدمات الجاري تنفيذها بالمدينة حاليًا، واستجابة لطلبات المواطنين والمترددين على المدينة وتشجيعًا للاستثمار العقاري.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ الانتهاء من تصميم المرافق للبدء الفوري في الطرح وسيتم الطرح بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "أون لاين"، وطبقًا لما يرد بكراسات شروط طرح قطع الأراضي.

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