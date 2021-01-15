★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة الوطنية قامت بدور الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في مصر من 13 وحتى 31 يناير الجاري، ونقلت 11 منتخبًا هم (ايسلندا، البرتغال، الكونغو، فرنسا، تونس، كرواتيا، سلوفينيا، المجر، البرازيل، سويسرا، البحرين)، بالإضافة إلى عدد كبير من منظمي البطولة، وممثلي القنوات الرياضية العالمية، والمصورين والإعلاميين، لتغطية الحدث الرياضي العالمي، وسط التزام تام باتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر.

وأضاف رشدي، أن الشركة شاركت في الحملة الترويجية للبطولة على متن الطائرات، وفي مطار القاهرة، وتقديم كافة تسهيلات السفر اللازمة، والتخفيضات لضيوف مصر المشاركين في مونديال كأس العالم لخروجه بالشكل المشرف، لمكانة مصر الدولية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.