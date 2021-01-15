أخبار عاجلة

حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس -
وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد -
الصحة العالمية: ضغوط شديدة على موارد المستشفيات في الأمريكتين بسبب كورونا -
أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البنتاجون: خفض القوات الأمريكية إلى 2500 فرد في العراق وأفغانستان

Print
البنتاجون: خفض القوات الأمريكية إلى 2500 فرد في العراق وأفغانستان البنتاجون: خفض القوات الأمريكية إلى 2500 فرد في العراق وأفغانستان

مصراوي Masrawy

09:07 م الجمعة 15 يناير 2021

واشنطن - (أ ش أ):
أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، كريستوفر ميلر، اليوم الجمعة، أن عدد القوات الأمريكية في كل من العراق وأفغانستان أصبح حاليا 2500 جندي بناء على رغبة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ، الذي يريد وقف "الحروب التي لا تنتهي".
وقال ميلر - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - إن "الولايات المتحدة اقتربت اليوم أكثر من أي وقت مضى من إنهاء نحو عشرين عاما من الحرب".
وأضاف الوزير في بيان أن "خفض العديد في العراق يعكس زيادة قدرات الجيش العراقي"، لكنه لا يعني تغييرا في سياسة الولايات المتحدة، مؤكدا على أن القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق تبقى لضمان الهزيمة الدائمة لداعش.
وأشار ميلر إلى أن العراقية والإدارة الأمريكية تتفقان على أن تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديدا.
ويؤكد الطرفان على أن وجود الولايات المتحدة والتحالف لا يزال حيويا، لا سيما لتقديم الدعم للشركاء العراقيين لتحقيق رغبة الشعب العراقي في عراق آمن ومستقر ومزدهر، بحسب البيان، قادر على الدفاع عن نفسه ضد الجماعات المتطرفة.
يذكر أنه في أوائل نوفمبر الماضي، أقال ترامب وزير الدفاع، مارك إسبر، الذي عارض تسريع جدول انسحاب القوات، واستبدل به مستشاره في البيت الأبيض كريس ميلر الذي يدعم خطط الانسحاب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد

وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

شاحنات ومروحيات تحاصر منتجع "ترامب".. إجراءات أمنية تضع جيرانه في ورطة

شاحنات ومروحيات تحاصر منتجع "ترامب".. إجراءات أمنية تضع جيرانه في ورطة

شبكة عيون الإخبارية