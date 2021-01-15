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الثالث.. طلب إحاطة جديد في البرلمان ضد وزيرة الصحة

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الثالث.. طلب إحاطة جديد في البرلمان ضد وزيرة الصحة الثالث.. طلب إحاطة جديد في البرلمان ضد وزيرة الصحة

مصراوي Masrawy

09:14 م الجمعة 15 يناير 2021

(مصراوي):

تقدم النائب محمد فايد، عضو مجلس النواب عن دائرة بسيون، بأول طلب إحاطة ضد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن المستشفيات الحكومية وتقاعسها في مواجهة أزمة .

وقال "فايد" خلال منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كما وعدناكم، بإذن الله أول طلب إحاطة ضد السيدة وزيرة الصحة التي لا تراعي ظروف الشعب الكادح المظلوم، والتي تسببت بإهمالها في مشاكل لا حصر لها في معظم المستشفيات الحكومية بسبب تقاعسها وفشلت في مواجهة جائحة كورونا".

يذكر أن النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، تقدم بطلبي إحاطة لوزيرة الصحة بسبب بطء العمل في مستشفى السنطة المركزي، والذي يخدم مئات الآلاف من أهالي المركز.

كما تقدم النائب بطلب إحاطة ثاني للوزيرة حول نقص الأكسجين في مستشفى زفتى العام، حيث جاءت هذه الطلبات في أول أيام الفصل التشريعي الجديد للبرلمان.

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مصراوي Masrawy

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