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مصدر أمني يكشف سبب تحطم "تميمة بطولة لكرة اليد" بـ6 أكتوبر

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مصدر أمني يكشف سبب تحطم "تميمة بطولة كأس العالم لكرة اليد" بـ6 أكتوبر مصدر أمني يكشف سبب تحطم "تميمة بطولة لكرة اليد" بـ6 أكتوبر

مصراوي Masrawy

06:07 م الجمعة 15 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي:

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية بشأن قيام الأجهزة الأمنية بتكثيف جهود ضبط المتهمين بتحطيم مجسم "تميمة بطولة لكرة اليد" بمدينة 6 أكتوبر؛ مؤكداً أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة.

وأضاف المصدر، أن حقيقة الأمر تتمثل فى أن مجسم التميمة المشار إليه مصنوع من مادة "الفوم" ومثبت بقاعدة خشبية بمدخل مدينة زويل من طريق الواحات بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.. مشيراً إلى أن سقوطه نتج عن سرعة الرياح دون تدخل بشرى، ما أدى إلى تحطمه، وتم رفعه بمعرفة شركة الدعاية المعنية بذلك، وإيداعه بالمخازن.. وأنه جارٍ الانتهاء من تصنيع البديل.

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