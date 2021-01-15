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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية بشأن قيام الأجهزة الأمنية بتكثيف جهود ضبط المتهمين بتحطيم مجسم "تميمة بطولة كأس العالم لكرة اليد" بمدينة 6 أكتوبر؛ مؤكداً أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة.

وأضاف المصدر، أن حقيقة الأمر تتمثل فى أن مجسم التميمة المشار إليه مصنوع من مادة "الفوم" ومثبت بقاعدة خشبية بمدخل مدينة زويل من طريق الواحات بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.. مشيراً إلى أن سقوطه نتج عن سرعة الرياح دون تدخل بشرى، ما أدى إلى تحطمه، وتم رفعه بمعرفة شركة الدعاية المعنية بذلك، وإيداعه بالمخازن.. وأنه جارٍ الانتهاء من تصنيع البديل.