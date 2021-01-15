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في حالة تحلل.. العثور على هيكل عظمي داخل مصنع مهجور في الدقهلية

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في حالة تحلل.. العثور على هيكل عظمي داخل مصنع مهجور في الدقهلية في حالة تحلل.. العثور على هيكل عظمي داخل مصنع مهجور في الدقهلية

مصراوي Masrawy

08:25 م الجمعة 15 يناير 2021

الدقهلية- رامي محمود:

عثر أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، على هيكل عظمي لجثة متحللة، بمصنع مهجور خلف مقابر المدينة.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من الأهالي، بالعثور على هيكل عظمي متحلل، بمصنع مهجور خلف مقابر المدينة.

انتقل مأمور المركز وضباط فرع البحث الجنائي، إلى مكان البلاغ، وبالفحص عثر على رفات شخص يرتدي ملابس شتوية «بلوفر وبنطلون»، في حالة تحلل تام، عبارة عن هيكل عظمي بمصنع مهجور مغلق منذ قرابة 3 عقود، كما تبين أن الجثة مر على وجودها في المكان نحو 3 أعوام.

بإخطار النيابة العامة، أمرت بنقل الرفات إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وعمل التحريات للتعرف على ما إذا كانت الوفاة سببها شبهة جنائية من عدمه.

وأكد شهود عيان أن أنهم فوجئوا بوجود هيكل عظمي كامل مغطى بالملابس ولا يوجد معه أو بجواره أي شئ يدل على هوية صاحبه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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