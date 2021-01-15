أخبار عاجلة

حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس -
وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد -
الصحة العالمية: ضغوط شديدة على موارد المستشفيات في الأمريكتين بسبب كورونا -
أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة -
إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة -
3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد .. مسلحون يطلقون النار على مطعم بالعراق "لأغرب سبب"

Print
شهود: لو كان هناك زبائن في المطاعم لتحول الأمر إلى مجزرة

شاهد .. مسلحون يطلقون النار على مطعم بالعراق

لأغرب سبب، تعرّض مطعم في أربيل عاصمة إقليم كردستان بالعراق، الجمعة، لوابل من الرصاص نتيجة شجار بين أشخاص غاضبين على نفاد الطعام، وفقًا لمصدر أمني.

وقال شهود عيان لوكالة "شفق نيوز": إن 3 أشخاص قصدوا صباح الجمعة مطعمًا قرب قلعة أربيل الأثرية، والمختص بتقديم أكلة "الباجة" العراقية، إلا أن العاملين أخبروهم بنفاد تلك الوجبة.

وحسب صحيفة "الفرات نيوز": "الباجة" هي أكلة عراقية تقليدية مكونة من أرجل ورأس وأحشاء الخروف في الغالب.

وأضاف الشهود أن الغضب بدا على أولئك الأشخاص وتحول الأمر إلى ملاسنة كلامية مع صاحب المطعم، سرعان ما تطور الأمر إلى شجار مسلح بعد أن فتح الأشخاص الثلاثة النار على واجهة المطعم ومطعمين مجاورين ومقهى، حسب "سكاي نيوز عربية".

وقال الشهود: "من حسن الحظ لم يكن هناك زبائن داخل المطاعم، وإلا لتحول الأمر إلى مجزرة".

من جهته قال مراسل وكالة شفق نيوز: إن أصحاب المطعم توجهوا إلى مركز الشرطة وقدموا شكاوى ضد المهاجمين على الحادث، الذي تسبب بأضرار مادية فقط.

شاهد .. مسلحون يطلقون النار على مطعم بالعراق

شاهد .. مسلحون يطلقون النار على مطعم بالعراق

إطلاق نار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاحنات ومروحيات تحاصر منتجع "ترامب".. إجراءات أمنية تضع جيرانه في ورطة

شاحنات ومروحيات تحاصر منتجع "ترامب".. إجراءات أمنية تضع جيرانه في ورطة

"الأرصاد" تنبّه الجوف وتبوك والشمالية: أمطار وضباب وتساقط ثلوج وصقيع

"الأرصاد" تنبّه الجوف وتبوك والشمالية: أمطار وضباب وتساقط ثلوج وصقيع

الهلال: سلمان الفرج قائدًا للفريق حتى 2025

الهلال: سلمان الفرج قائدًا للفريق حتى 2025

ملك التوقعات يفجِّرها: هكذا يطلب مني بعض لاعبي الأندية التأثير النفسي على المنافسين

ملك التوقعات يفجِّرها: هكذا يطلب مني بعض لاعبي الأندية التأثير النفسي على المنافسين

شبكة عيون الإخبارية