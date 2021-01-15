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الأزهر يدين هجوم "تبسة" الجزائرية.. ويؤكد استنكاره استهداف الأبرياء

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الأزهر يدين هجوم "تبسة" الجزائرية.. ويؤكد استنكاره استهداف الأبرياء الأزهر يدين هجوم "تبسة" الجزائرية.. ويؤكد استنكاره استهداف الأبرياء

مصراوي Masrawy

08:19 م الجمعة 15 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:


أدان الأزهر بشدة الهجوم الإرهابي الخسيس الذي وقع أمس الخميس، في منطقة ثليجان بولاية تبسة شرق الجزائر، والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، إثر انفجار قنبلة وقت مرور سيارتهم.

وأكد الأزهر استنكاره ورفضه الشديد لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف المدنيين وتروع الأبرياء الآمنين، وتتنافى مع كل الشرائع الدينية، مطالبًا المجتمع الدولي بحشد كل الجهود من أجل القضاء على الإرهاب واستئصاله من جذوره.

والأزهر إذ يدين ويستنكر هذا الحادث الإرهابي الخسيس، فإنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، والشعب الجزائري الشقيق، ويدعو الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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