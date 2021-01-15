تركي بن هذلول يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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رفع الشكر للقيادة على ما يلقاه المواطنون والمقيمون من رعاية واهتمام

تلقى نائب أمير منطقة نجران، الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وبهذه المناسبة رفع الأمير تركي بن هذلول الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما يلقاه المواطنون والمقيمون في السعودية من رعاية واهتمام، سائلاً الله السلامة للجميع.