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صلب مدنيين وإحراق منازل.. "الأرياني" يدين "بربرية الحوثي في الحيمة"

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صلب مدنيين وإحراق منازل.. "الأرياني" يدين "بربرية الحوثي في الحيمة" صلب مدنيين وإحراق منازل.. "الأرياني" يدين "بربرية الحوثي في الحيمة"
طالب ‏المجتمع الدولي بالعمل على ضمان عدم إفلات قيادات الميليشيا من العقاب

صلب مدنيين وإحراق منازل..

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الأرياني، جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في منطقة الحيمة بمديرية التعزية محافظة تعز، وصلبها مدنيين على طريقة تنظيمي القاعدة وداعش.

وقال الوزير "الأرياني" في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "أان ميليشيا الحوثي أعدمت ميدانياً مدنيين بعد اقتحامها قرى ومنازل منطقة الحيمة، وعمدت إلى التمثيل بجثثهم وصلبهم على الشجر، في واحدة من جرائمها البربرية الإرهابية التي يندى لها جبين البشرية".

وأضاف: "هذه الجريمة البشعة تذكرنا بقيام تنظيم القاعدة الإرهابي بإعدام وصلب طبيب الأسنان في المركز الصحي بمديرية الصومعة محافظة البيضاء مظهر اليوسفي، وتؤكد تطابق ممارسات وجرائم وانتهاكات الميليشيا الحوثية ونظيراتها من الجماعات الإرهابية داعش، القاعدة".

وطالب "الأرياني"، ‏المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان بإدانة جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وآخرها قتل المدنيين وصلبهم وتدمير وإحراق منازلهم في منطقة الحيمة بتعز، والعمل على إدراج الميليشيا في قوائم الإرهاب، وضمان عدم إفلات قياداتها من العقاب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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