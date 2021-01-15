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"لا نريد الحرب".. السودان يطالب إثيوبيا بالانسحاب من منطقتين حدوديتين

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"لا نريد الحرب".. السودان يطالب إثيوبيا بالانسحاب من منطقتين حدوديتين "لا نريد الحرب".. السودان يطالب إثيوبيا بالانسحاب من منطقتين حدوديتين

مصراوي Masrawy

07:45 م الجمعة 15 يناير 2021

وكالات:
طالب عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، إثيوبيا بالانسحاب من منطقتين على الحدود.
وقال الفكي سليمان، في مؤتمر صحفي، نقلته "سكاي نيوز عربية"، إنه "بوسعنا استرداد المنطقتين الحدوديتين، لكننا لا نرغب بالحرب".
وأوضح أن منطقة الفشقة ليست أرضا متنازعا عليها مع إثيوبيا لأنها سودانية باعتراف العالم كله.
وأضاف أن الإثيوبيين تواجدوا في 17 موقعا داخل السودان خلال الأعوام الماضية.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، قال الثلاثاء الماضي، إن أديس أبابا تبنت التهدئة في الخلاف مع السودان "لكن يجب ألا يعتبر صمتنا خوفا".
وكان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية اتهم السودان بالتوغل في الأراضي الإثيوبية، قائلا: "الجيش السوداني استغل انشغال إثيوبيا بأزمة إقليم تيجراي، وتوغل في أراضينا".
وقال المتحدث إن بلاده متمسكة بالحوار مع السودان وتسعى لعدم تضخيم موضوع الحدود بين البلدين وجعله قضية إقليمية.
وكانت العلاقات بين أديس أبابا والخرطوم قد تدهورت في الأسابيع الأخيرة، مع ورود أنباء عن اشتباكات على الحدود بينهما، على هامش عملية عسكرية إثيوبية في منطقة تيغراي المتاخمة للسودان.

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