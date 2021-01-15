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غدًا.. "تضامن البرلمان" تناقش تعديل أحكام صندوق تكريم الشهداء

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غدًا.. "تضامن البرلمان" تناقش تعديل أحكام صندوق تكريم الشهداء غدًا.. "تضامن البرلمان" تناقش تعديل أحكام صندوق تكريم الشهداء

مصراوي Masrawy

07:39 م الجمعة 15 يناير 2021

(مصراوي):

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي اجتماعًا برئاسة النائب عبدالهادي القصبي رئيس اللجنة، غدًا السبت، لمناقشة مشروع قانون مقدم من بشأن تعديل بعض أحكام قانون "إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم" الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 (مشترك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة).

وتعقد لجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا علي رئيسة اللجنة، لمناقشة قرار رئيس جمهورية العربية رقم (730) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في القطاع السياحي في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 27/10/2020 و8/11/2020.

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