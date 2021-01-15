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تعليم تبوك يعتمد خطة توزيع المقررات لخدمة 220 ألف طالب بـ1200 مدرسة

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تعليم تبوك يعتمد خطة توزيع المقررات لخدمة 220 ألف طالب بـ1200 مدرسة تعليم تبوك يعتمد خطة توزيع المقررات لخدمة 220 ألف طالب بـ1200 مدرسة
بمشاركة مشرفي الإدارة ومتابعة قادة المدارس وفق البروتوكولات الوقائية

تعليم تبوك يعتمد خطة توزيع المقررات لخدمة 220 ألف طالب بـ1200 مدرسة

اعتمد إبراهيم بن حسين العمري، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، تنفيذ خطة توزيع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني في أكثر من 1200 مدرسة في مراحل التعليم العام لخدمة نحو 220 ألف طالب وطالبة، بمشاركة جميع المشرفين والمشرفات في الإدارة، وبمتابعة قادة وقائدات المدارس، والكادر الإداري والتعليمي من وكلاء ووكيلات ومرشدين ومرشدات وإداريين وإداريات.

و‏تفصيلاً، يشارك في استقبال الطلاب وأولياء أمورهم تنفيذًا لخطة توزيع المقررات الدراسية مدير التعليم، والمساعدون، ومديرو مكاتب التعليم، ومديرو الإدارات، ورؤساء الأقسام، وسط إجراءات احترازية وقائية وصحية للحفاظ على سلامة الجميع وفق البرتوكولات الوقائية والصحية.

وتتضمن الخطة الإشرافية للمشرفين والمشرفات على مدارس المنطقة الاطلاع على دليل منصة مدرستي فيما يختص بمهام القائد والمعلم، ومتابعة ما يستجد من تحديثات في هذا الصدد مع الإشراف المباشر على عمليات التعلم عن بُعد في منصة مدرستي وفق البرنامج الدراسي والجدول المدرسي لكل مدرسة نحو بداية فصل دراسي جديد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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